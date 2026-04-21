お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが２１日、都内で２３日に発売する初の単著「ナマケモノの朝は、午後からはじまる。」（Ｇａｋｋｅｎ）の発売記念サイン本お渡し会を行った。芸能界きっての動物好きと自認。タイトルがナマケモノとついたことには「結構、自分はナマケモノですね。基本的に寝られるだけ寝る。体にコケとか生えそうですし」と明かした。大手証券会社取締役の息子と公言しているケムリは幼少期に「父親と