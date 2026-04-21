元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏との結婚を発表した人気ユーチューバー・てんちむが、劇的ヘアチェンジをした姿を披露し脚光を浴びている。２１日までに更新した自身のインスタグラムで「エクステ取りまちたしばらくはロブの長さ楽しみます」とつづり、エクステを外し雰囲気がガラリと変化した写真を複数枚アップした。この投稿には「ゆるく軽い感じが素敵です」「ふわふわかわいい」「エクステなのわからなかったで