カローラクロスに新たな動き!?トヨタ「カローラクロス」において、新たな展開があるようです。販売店に最新情報を聞いてみました。カローラクロスは、世界中で愛されてきた「カローラ」シリーズ初のSUVとして2021年に誕生しました。これまでのカローラが培ってきた「プラスアルファ」の思想を継承しつつ、これからの時代に求められる機能と性能を凝縮したモデルです。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「カローラクロス」で