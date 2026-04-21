Mrs. GREEN APPLE大森元貴（Vo／Gt）の新曲「催し」の配信リリース日が、27日に決定した。【画像】「催し」リスニングパーティ、公開されたビジュアル同曲は、日本テレビ系『news zero』（月〜木後11：00／金曜後11：30）のテーマソングとして大森が書き下ろした。ソロとしてリリースしてきたどの楽曲とも風合いが異なり、ロックながらもアカデミックで、ソロならではの自由奔放さが際立つ楽曲となっている。なお、この