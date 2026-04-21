オリエンタルランドが21日、東京ディズニーシーのポートディスカバリーにあるアトラクション『アクアトピア』を9月14日をもってクローズすることを発表しました。2001年の開業当時からあった『アクアトピア』は、自動運転のウォータービークルに乗って、渦巻きや間欠泉、滝などが点在する迷路のようなコースを進み、急に方向転換したり、スピンしたりする予測不能な動きを楽しめるアトラクションです。オリエンタルランドによりま