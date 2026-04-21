俳優・有村架純さんの姉でタレントの有村藍里さんが4月19日、自身の公式X（旧Twitter）に一人暮らしの引越し体験談を投稿し、注目を集めています。【写真を見る】【 有村藍里 】歴代の“引っ越し災難”を告白「地獄を見ることになるとは…」カメムシ大量発生に悲鳴投稿によると、有村さんはこれまでに5度の引越しを経験しており、それぞれの部屋で思わぬ生き物との「同居」に悩まされてきたといいます。 最初の部屋では鳩が