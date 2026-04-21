松屋は、2026年4月21日10時から、次回使える「サイドメニュー無料サービス券」を配布しています（一部店舗を除く）。6月末まで使えるサービス券でお得に満足感アップ。松屋フーズ創業60周年を記念して、店内での飲食もしくはテイクアウトでメインメニューを購入した人を対象に、「サイドメニュー1品無料サービス券」を配布するお得なキャンペーンを開催中です。サービス券は次回店舗でメインメニュー1品購入ごとに、1枚利用できま