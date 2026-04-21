元KAT―TUNの上田竜也（42）が21日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）に出演。体の変化について語った。トークは年齢の話題に。今年43歳を迎える上田に、MCの「東京ホテイソン」たけるから「自分の中で変わったなと思うこと」を質問された。「体力は（変わって）ないかな」と話すも「一回この間ケガしたときには、肉離れ起こした。いきなり全速力でいって、左のもも裏を