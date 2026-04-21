本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、チキンと生姜焼きをのせたボリューミーなお弁当や、旬のたけのこを使用した和風パスタなど、さまざまな商品が発売されています。2026年4月の新商品5品まとめ(4月21日〜4月27日)「セブンイレブン 2026年4月の新商品」「麻婆豆腐&チャーハン」(645円)「麻婆豆腐&チャーハン」(645円)価格 : 645円販売地域 : 北海道、東北、埼玉県、千葉