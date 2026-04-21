フジテレビと台湾公共テレビ(PTS)が運営する英語専門プラットフォーム・TaiwanPlus(台湾プラス)による国際共同制作第2弾が決定した。今回放送されるのは、歌舞伎俳優の八代目尾上菊五郎と六代目尾上菊之助親子が台湾を旅する紀行ドキュメンタリー『日本×台湾国際共同制作 尾上菊五郎・菊之助 「伝統と革新」親子旅 台湾最新グルメ＆“人間国宝”究極の技』。フジテレビでは5月30日(15:00〜16:00)、BSフジでは6月14日(19:00〜21:00