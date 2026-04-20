週明け２０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比３０．７０ポイント（０．７６％）高の４０８２．１３ポイントと反発した。３月１６日以来、約１カ月ぶりの高値水準を回復している。投資家のセンチメントがやや上向く流れ。中国の経済対策が改めて材料視された。国家発展改革委員会の王昌林・副主任は１７日、２０２６〜３０年にかけた内需拡大戦略の具体的な実施計画を策定する方針を明らかにしてい