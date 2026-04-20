ロシア航空宇宙軍は日本時間2026年4月17日、プレセツク宇宙基地から「Soyuz 2.1b（ソユーズ2.1b）」ロケットを打ち上げ、ロシア国防省向けの軍事衛星複数機を所定の軌道へ投入しました。ロシア国防省は打ち上げの成功を発表し、衛星が地上管制施設によって管制下に置かれたと報告しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Soyuz 2.1b / Volga（Unknown Payload）・ロケット：Soyuz 2.1b / Volga（ソユーズ