「スパイ」「共産党」3月12日の衆院予算委員会で、質疑中の共産党・辰巳孝太郎議員（49）に対して、こんなヤジが飛んだ――。「国家情報会議」設置法案が衆院で審議入りするなど、高市早苗首相（65）肝いりの「スパイ防止法」制定に向けた地ならしが着実に進んでいるが、このヤジ問題は解決されたのだろうか。「辰巳議員は質疑の中で、防衛費増額とそれに伴う増税を『軍拡ではないか』と指摘。その際、議場からは『共産党』『スパ