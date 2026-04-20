キャバクラで働いていたことが夫にバレました。離婚になったら慰謝料や子どもの親権はどうなるのでしょうかーー。そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。相談者は、夫に「居酒屋で働いている」と嘘をついてキャバクラに勤めていました。子ども2人はまだ小学低学年以下で、「夜の仕事をしている間、私の姉が面倒を見てくれており旦那は一切ノータッチでした」といいます。夫にバレてから離婚話が進んでおり、上の子どもは