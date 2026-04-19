第１子を妊娠中の女優・筧美和子（３２）が、最新ショットを公開した。１８日に自身のインスタグラムを更新し「Ｍｙｍｏｏｄ」と投稿。鏡越しに全身を撮影した写真や、上半身を撮影した姿を披露。大きくなったお腹にフォロワーはびっくり。「お腹、大きくなりましたね！」「かわいい」「美しい」「かっちょええママだ」「みーこお肌綺麗（きれい）」の声を寄せた。筧は２０１３年９月、「ワンライフモデルオーディション」