円谷プロダクションは、新テレビシリーズ『ウルトラマンテオ』を、テレ東系6局ネットで7月4日午前9時からの地上波放送を皮切りに多言語での同時期放送・配信することを発表した。【動画】最新シリーズ『ウルトラマンテオ』の特報PV今年7月10日に誕生から60年をむかえるウルトラマンシリーズから新たなテレビシリーズ作品が登場する。ウルトラマンシリーズ60周年記念作品となる本作は「故郷の星を失った独りぼっちの青き巨人」