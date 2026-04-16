日本冷凍食品協会調べによると、2025年(1〜12月）の冷凍食品国内生産量は157万4172トン、前年比2.4％増だった。プラスは3年ぶり。うち、業務用が1.9％増、家庭用が2.8％増とそれぞれ伸びた。構成比は前者が51.7％、後者が48.3％。金額（工場出荷額）は価格改定の押し上げ効果もあり8577億円、6.4％増と過去最高を更新。プラスは6年連続となった。国内生産の調査対象は協会会員326企業（24年341企業）・404工場（同413工場）。