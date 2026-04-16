猫が飼い主を『舐めてくる』意味とは？ まず知っておきたいのは、猫が自分以外の相手を舐めるのは、その相手に愛情がないとしない行動ということです。 猫同士で行う毛づくろいは「アログルーミング」と呼ばれ、自分では届かない頭の上や耳元などを丁寧にケアし合うことで、絆を深めています。 また、子猫のときに母猫に舐めてもらった名残から、飼い主さんに安心感を求めていることも考えられるでしょう