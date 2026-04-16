猫が飼い主を『舐めてくる』意味とは？

まず知っておきたいのは、猫が自分以外の相手を舐めるのは、その相手に愛情がないとしない行動ということです。

猫同士で行う毛づくろいは「アログルーミング」と呼ばれ、自分では届かない頭の上や耳元などを丁寧にケアし合うことで、絆を深めています。

また、子猫のときに母猫に舐めてもらった名残から、飼い主さんに安心感を求めていることも考えられるでしょう。

とはいえ、人は猫のように舐め返すことはできません。代わりに、なでなでやブラッシングをし、同じように愛情をお返しすることが大切です。

基本的な心理が分かったところで、ここからは「どこを舐めるのか」によって異なる猫の心理を紐解いていきましょう。

5つの部位で異なる心理と応え方

1.「顔」は強い信頼

顔に近づくという時点で、心理的距離がかなり近い状態にあります。心から信頼しているからこそ見せてくれる、特別な行動です。

クルルと鳴いたり、うっとりとした表情を見せたりと、あなたを大切に思う気持ちを全力で表現しているといえるでしょう。

ただ、顔はデリケートな部位なので、猫のざらざらした舌に刺激を受けて肌荒れが起きてしまうことも。無理に我慢せず、毛布でカバーするか、さりげなく距離を置くのがよいでしょう。

2.「手」はお礼

撫でるときもブラッシングをするときも、おもちゃで遊ぶときも、必ず使うのが手。猫はそれを理解しており、お世話をした手にお礼をするかのように、丁寧に舐めてくることがあります。

舐めてきたときは「ありがとう」とやさしく声をかけながら、そのひとときを一緒に味わってみてください。

筆者の愛猫は舐める行動がエスカレートし、突然噛むことがあります。多くは甘噛みですが、サッと手を隠して遊びを中断するなど、噛むことを癖にさせないようコントロールすることが大切です。

3.「髪の毛」はお世話のつもり

親猫気分が盛り上がっているときには、髪の毛を舐めてくる場合もあります。

猫は飼い主さんを大きな猫と思っている説があるように、その延長で毛づくろいをしてあげているつもりなのかもしれません。お世話をしたいという優しさからくる行動なので、気にならなければ少しだけ舐めさせてあげましょう。

とはいえ、ヘアオイルやシャンプーなどの成分が残っている場合はご注意ください。猫の健康に思わぬ影響を与える可能性があるため、さりげなく中断しましょう。

4.「耳」は甘えたい

赤ちゃん返りをしている猫が舐めることが多い部位は、耳です。やわらかい耳たぶの感触が、母猫に甘えていた頃の記憶を呼び起こしているのかもしれません。

耳元に顔をうずめながら、ふみふみとセットで舐めてくることもあり、その様子に思わず頬がゆるんでしまう飼い主さんも多いでしょう。

ただし、正直くすぐったいと感じることもあります。長時間耐える必要はないので、代わりに柔らかいタオルをあてがってあげましょう。

5.「足」はニオイの上書き

足は、飼い主さんの体臭が強く感じられる部位です。足を舐めることで、猫自身のニオイを重ねていることが考えられます。

また、猫にとって舐めやすい位置にあるということも、理由の1つでしょう。

ちなみに、筆者の愛猫は、お風呂上がりのタイミングで足を狙ってきます。水滴がついていたり、自分のニオイが消えてしまっていたりすることに、不安を感じているのかもしれません･･･！

まとめ

猫があなたを舐めてくるのは「大好き」という気持ちの表れです。手ならお礼、耳なら甘えたい欲求というように、部位ごとに少しずつ異なる心理が隠れています。

ただし、猫のザラザラした舌は刺激になることもあり、整髪料などが付着している場合は口に入ってしまうリスクもあります。

どんなときも受け入れるのが正解とはかぎりません。お互いのためにも、必要に応じてさりげなく距離を取ることも大切です。

愛猫が向けてくれる気持ちはしっかりと受け止めながら、これからも愛情を伝え合っていきましょう。