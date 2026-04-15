１４日、ブラウンリー氏（左）と握手を交わす王滬寧氏。（北京＝新華社記者／張領）【新華社北京4月15日】王滬寧（おう・こねい）中国人民政治協商会議（政協）全国委員会主席は14日、ニュージーランドのブラウンリー国会議長と北京で会談した。１４日、ブラウンリー氏と会談する王滬寧氏。（北京＝新華社記者／張領）