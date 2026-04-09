暖かい日差しに誘われて、お出かけがしたくなる春。レジャーなど荷物が多くなる日には、大容量のバッグがあると便利です。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【ワークマン】のバッグ。優秀な収納力を備えているのが魅力です。シンプルなデザインで幅広いコーデにマッチするので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。 旅行にもおすすめ！ たっぷり大容量ボストンバッグ 【ワークマン】