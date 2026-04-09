春先のお出かけに！【ワークマン】荷物が多くても安心♡「優秀バッグ」

暖かい日差しに誘われて、お出かけがしたくなる春。レジャーなど荷物が多くなる日には、大容量のバッグがあると便利です。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【ワークマン】のバッグ。優秀な収納力を備えているのが魅力です。シンプルなデザインで幅広いコーデにマッチするので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。

旅行にもおすすめ！ たっぷり大容量ボストンバッグ

【ワークマン】「ファミリーライフボストンバッグ」\4,500（税込）

たくさん荷物を持ち歩く日にぴったりなボストンバッグ。幅広いコーデに合わせやすい、ワントーンで統一されたシンプルなデザインです。キャリーオン仕様になっているので、旅行や出張でも使いやすそう。ポケットが全部で15個もあり、小物を整理しやすいのも嬉しいポイントです。春のレジャーで便利なマルチシート付き。

ポケットがサコッシュに！ 工夫が詰まったリュック

【ワークマン】「大きく開くデタッチャブルポーチ付きファミリーリュック」\4,500（税込）

荷物が多い日には、両手が塞がらないリュックもおすすめ。アウトポケットを取り外すとサコッシュになるので、旅先などで活躍してくれそうです。メイン収納の開口部は大きく開き、内側にはメッシュポケットやクッションポケット付きで収納力もバッチリ。背面にシークレットポケット付きなので、頻繁に取り出す小物をしまいやすく便利に使えるはず。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M