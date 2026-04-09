プラダ ビューティが、クリーム to パウダーの新感覚マルチユースチーク「プラダ タッチ」を、2026年4月17日（金）に先行発売、5月1日（金）より全国発売する。■軽やかな“タッチ”で自在な血色感へクリームチークのしっとりとした密着感と、パウダーチークのなじみやすさを融合したハイブリッドフォーミュラを採用。肌に自然に溶け込みながら、さらりとした仕上がりを実現。頬だけでなく、唇や目元にも使えるマルチユース設計で