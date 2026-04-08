バルセロナと、インテルに所属するイタリア代表DFアレッサンドロ・バストーニは相思相愛となっているようだ。スペイン『MUNDODEPORTIVO』が伝えた。2019年夏から正式にインテルでプレイしているバストーニは、高いビルドアップ能力と対人守備の強さを武器に守備の要へと成長。今季はここまでの公式戦36試合に出場して2ゴール6アシストの数字を残している。そのバストーニはインテルと2028年夏まで契約を結んでいるものの、左利きの