ららぽーとの向かいを走る「シン・アクセス道」埼玉県と富士見市は2026（令和8）年3月19日、国道254号「富士見川越バイパス」沿いで整備してきた「富士見上南畑地区産業団地」を縦断する道路が、3月26日（木）15時ごろに開通すると発表しました。【デカすぎんだろ…】これが「ららぽーと」の向かいにできる巨大な産業団地です（地図・写真で見る）開通するのは、富士見川越バイパスの東側に位置する産業団地（事業面積：約19ヘ