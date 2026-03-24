「バイレード（BYREDO）」のフローラル・ウッディの香りで人気のフレグランス「バル ダフリック（Bal d'Afrique）」にボディミスト（100mL 1万2100円）が登場した。【画像をもっと見る】同商品はベルガモットやレモン、ブラックカラントが香るトップノートに始まり、バイオレットやシクラメンのフローラルが重なるミドル、ベチバーやシダーウッドによる温かみのあるベースへと移ろう調香。同名フレグランスの香り立ちを、より