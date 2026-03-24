バイレードのフローラル・ウッディな香り「バル ダフリック」にボディミストが登場

「バイレード（BYREDO）」のフローラル・ウッディの香りで人気のフレグランス「バル ダフリック（Bal d'Afrique）」にボディミスト（100mL 1万2100円）が登場した。

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同商品はベルガモットやレモン、ブラックカラントが香るトップノートに始まり、バイオレットやシクラメンのフローラルが重なるミドル、ベチバーやシダーウッドによる温かみのあるベースへと移ろう調香。同名フレグランスの香り立ちを、より軽やかにまとえるミストに仕上げた。

単体での使用のほか、同ラインのボディケアやオードパルファンとのレイヤリングも提案。ブランドが掲げる「アフリカの音楽やダンスへのオマージュ」といったコンセプトを背景に、シトラス、フローラル、ウッディが調和する立体的な香りを楽しめる。

また同商品の発売を記念し、東京・原宿でインスタレーションイベントを開催した。フラワークリエイターの篠崎恵美が主宰するエデンワークス（edenworks）によるフラワーインスタレーションを展開。高速道路のトンネルを思わせる無機質な空間に繊細な植物のフォルムを配置し、「バル ダフリック」が想起させるアフリカの生命力を視覚的に表現した。