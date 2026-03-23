メイコーが堅調。東海東京インテリジェンス・ラボが前営業日の１９日、メイコーの目標株価を従来の１万１０００円から２万９０００円に増額修正した。レーティングは「アウトパフォーム」を継続する。衛星通信向けの好調な受注や新工場の稼働により、中期的な成長力が大幅に高まっていると判断。同証券は適用ＰＥＲ（株価収益率）を１５倍から３０倍に見直したほか、２８年３月期の営業利益予想に関して