卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は21日、東京都の東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナにてプレーオフのセミファイナルが行われ、金沢ポートがT.T彩たまと対戦。マッチカウント3－2で勝利し、ファイナル進出を決めた。 ■劣勢から起死回生の2点取り 27日に今季首位の木下マイスター東京と戦うファイナル進出をかけて、レギュラーシーズン2位の金沢