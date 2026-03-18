中国のSNS・小紅書（RED）に13日、「日本に行くのは本当にお薦めできない！！」と題した投稿があり、中国のネットユーザーの反響を呼んでいる。投稿者は「たった1日で、ハローキティのために7万円以上も衝動的に使ってしまった。買いながらずっと『免税は無料という意味ではない』と自分に言い聞かせていたのに、コンビニで水を1本買うだけのつもりが、ついでにキティの商品も一つ買ってしまう。もうどうやって止めればいいのかわ