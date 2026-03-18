街なかを歩いていると、たびたび聞こえる「献血にご協力ください！」という声。「協力したほうがいいのはわかっているが、自分の血で大丈夫なのか？」…そんなことを考え、なかなか行動に移せない人も多いのではないだろうか。【写真】医師による問診で、献血できるかどうかをチェック無意識な貧血や日々の不摂生、女性であればホルモンバランスなど、さまざまな要因から「自分は献血できない」と思い込んでいる人もいるはずだ。ま