HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話にて、「無難」と言われていた参加者が、自らの殻を破って見違えるような姿を見せた。【映像】生まれ変わった元アイドルのパフォーマンス3次審査では参加者12人が、4人1組に分かれてグループパフォーマンスに挑戦。Bチームは可愛らしい魅力が光るILLITの楽曲「Almond Chocolate」を披露する。AYANA（桑原彩菜・18歳）は広島県出身で、2021年