フジテレビの酒主義久アナウンサーが、3月16日の『サン！シャイン』（フジテレビ系）で結婚を生報告した。

「酒主アナは番組の最後に、佐々木恭子アナから振られる形で『ものすごく私事なんですけど結婚しました』などと語り、司会の谷原章介さんに『夫婦円満の秘訣はありますか』とたずねる場面も見られました。酒主アナは2012年にフジテレビに入社。日曜日に放送される『みんなのKEIBA』の実況をはじめ、主にスポーツ実況を担当。『サン！シャイン』では前番組の『めざまし8』時代から情報プレゼンターを務める人気者です」（スポーツ紙記者）

酒主アナは同日に更新したInstagramでも

《お世話になっている皆様へ先日一般企業に勤める方と結婚いたしました。今後は皆様により充実した時間を過ごしていただけるよう仕事に邁進していく所存です》

と報告を行っている。まさかの生放送でのサプライズ報告となったが、X上では冷めた声も少なくない。

《芸能人じゃないのに公共の電波使って結婚報告する意味が分かりません》

《どうでもいい。こういうところだぞ、フジテレビ》

こうした声が相次ぐ理由をテレビ業界関係者が指摘する。

「フジテレビのアナウンサーといえば、タレントのように扱われる方が多くいます。特に若手の女性アナウンサーはアイドル的な見られ方もしていますね。ただ、ネットの指摘にもある通り、アナウンサーはあくまでも会社員であり、結婚報告を生放送で行うのはいかがなものかといった意見が生じてしまいました」

今回の酒主アナの結婚報告はフジテレビの“社風”も背景にありそうだ。

「以前から“内輪ノリ”が多い体質だと批判を受けています。先輩アナから後輩アナへの“イジり”がイジメではないかと指摘されたケースもありました。フジテレビはこの春の改編でゴールデン・プライムタイムの編成を40％以上変更するなど刷新ぶりをアピールしていますが、社員アナウンサーの結婚報告を嬉々として流すのは、“昔ながら”ですね」（同前）

アナウンサーの“芸能人化”はアリかナシか。議論が別れそうだ。