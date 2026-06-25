5月31日、ラストツアーの最終公演をもって、活動を終了した国民的アイドルグループ・嵐。メンバーそれぞれの今後が注目されるなか、二宮和也（42）は密かに……。【写真】「老けた」「太った」と合コンで大不評…松本潤（42）の衝撃的すぎた“激太り姿”を見る3歳上の妻は元フリーアナウンサー◆◆◆CM契約料は1本5000万円前後と言われるラストツアーを前に最も精力的に活動していたのが、二宮だ。週刊文春1月1日・8日号の直