ソニーフィナンシャルグループの遠藤俊英社長は25日、東京都内で開いた株主総会で、子会社のソニー生命保険で発覚した営業社員による不正な金銭授受を巡り「経営責任は調査結果を踏まえて適切に判断する」と述べた。