◆パ・リーグ楽天２―０西武（２５日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天が西武に勝利し、３連勝を飾った。先発した前田健が７回３安打無失点の好投。今季７登板目で待望の初勝利を挙げた。お立ち台では目を潤ませながら「ファンの方にたくさん応援してもらってる中、なかなか勝てなかった。今日という日は僕にとってすごく大切な日になりました」と喜びの言葉を口にした。初回から前田健が好スタートを切った。先頭のカナリ