ベネズエラの首都カラカスの空港で激しい音が響き渡る中、逃げ回る人たち。床に伏せるようにじっと動かない人も。天井の一部が崩壊し、大量の土煙が舞っています。日本時間の25日午前7時過ぎ、ベネズエラでマグニチュード7.2と7.5の地震が、ほぼ連続で発生。青森県で起きた地震の約26分前のことでした。この地震の影響で多くの建物が倒壊。外壁が崩れ室内が露出してしまい、今にも倒れそうな建物も。倒壊した建物などの周りでは、