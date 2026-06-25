世界自然遺産に登録されている北海道知床の羅臼町で、2026年7月7日にオープンする高級リゾートホテル「らうす餐荘」の内覧会が地元関係者らに開かれました。 知床の山々や羅臼川に囲まれた平屋建てのホテルは、木材をふんだんに使用し、ロビーでは大きな暖炉が出迎えるなど、高級感のある「和」のしつらえです。全20室には温泉の個室風呂が完備され、スイートルームにはサウナや水風呂も備わっ