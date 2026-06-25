読者から寄せられた衝撃エピソードをご紹介。恋人がいるにもかかわらず浮気を繰り返す友人の相談に乗っていた主人公。「自分には関係ない話」と軽く考えていました。しかし、ある日のデート中に感じた違和感をきっかけに、思いもよらない裏切りの真実が明らかになります。浮気を繰り返す友人私には、恋人がいながらほかの男性とも関係を持つ友人がいました。彼女は浮気の話を隠すことなく私に打ち明け、そのたびに恋愛相談を持ちか