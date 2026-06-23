【前後編の後編／前編を読む】長年の恋人を「おまえに譲る」と言って、兄は一週間後に亡くなった。通夜に現れた彼女が僕に告げたこと小泉泰典さん（52歳・仮名）は、小学校に上がるときに叔父夫婦の養子となり、その後さらに遠い親戚宅に預けられて育った。就職後、兄から長年つきあっていた美都里さんを「譲る」と告げられる。泰典さんにとって彼女は、中学時代の憧れの先輩だった。不快になって店を出た泰典さんだったが、その