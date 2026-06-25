【リオデジャネイロ＝南部さやか】南米ベネズエラ北西部ヤラクイ州で２４日午後、大規模な地震が２度発生し、デルシー・ロドリゲス暫定大統領は国家非常事態宣言を発令した。複数の建物が倒壊し、死傷者が多数出ている模様で、救助隊が活動を続けている。米地質調査所（ＵＳＧＳ）によると、マグニチュード（Ｍ）７・２の地震に続き、３９秒後に、Ｍ７・５の地震が発生した。ロイター通信によると、ロドリゲス氏は２５日、少な