ソニーグループは、犬型ロボット「アイボ」の現行モデルについて、国内での販売を終了すると発表しました。ソニーグループによりますと、2018年に発売された「アイボ」の現行モデル「ERS1000/W（アイボリーホワイト）」について、在庫がなくなり次第、国内での販売を終了するということです。アメリカでの販売は継続するとしています。理由は「今後のサービス提供の最適化に向けた見直しの一環」としていて、アイボの事業は引き続