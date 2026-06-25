【地震情報 2026年6月25日】(21:02更新)20時58分頃、岩手県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM4.7、最大震度4を青森県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2026年6月25日】(21:01更新)20時58分頃、岩手県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM4.7、最大震度4を青森県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【震