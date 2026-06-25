ロックバンド「King Gnu」のボーカル・ギターである常田大希（34）が主宰する音楽プロジェクト「MILLENNIUM PARADE」は23日、7月8日に配信リリース予定の新曲「Blue」のジャケットアートワークを差し替えた。東日本大震災の犠牲者追悼事業として知られる「青い鯉のぼりプロジェクト」を連想させるとの指摘が相次いでいたため。デザインを手掛けた森洸大が謝罪し、意図を説明した。当初公開されたアートワークには、炎に包まれ