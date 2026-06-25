「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナー、スタジオは亀田さんです。 25日の映像は、1400本の色鮮やかな傘のアート＝アンブレラスカイです。もうすっかり梅雨時期の風物詩となりましたね。 こちらは霧島市隼人町にあるホテル京セラです。アンブレラスカイ2026と題して、今年も鮮やかな色の傘が、広い吹き抜けを彩っています。 5回目になる今年は、去年の2.3倍の1400本。ホテルのスタッフが5日間かけて設