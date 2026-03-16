佐藤＆森下は「これからのジャパンを背負っていく」■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）このままでは厳しい。野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦（米国フロリダ州マイアミ、ローンデポパーク）に5-8で敗れた。大谷翔平投手（ドジャース）らメジャー選手を主力にして史上最強と言われたが、2度目の大会連覇はならず、6大会連続の