毎朝、ヨーグルトを食べている人は多いと思います。ネット上では「朝よりも夜に食べた方が、乳酸菌が生きて届く」「食前に食べると、血糖値の抑制に役立つ」などの情報がありますが、本当なのでしょうか。また、ヨーグルトを摂取するのに適したタイミングはあるのでしょうか。天王寺やすえ消化器内科・内視鏡クリニック（大阪市天王寺区）院長で総合内科専門医、消化器病専門医、内視鏡専門医の安江千尋さんに聞きました。【画像