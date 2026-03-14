毎朝、ヨーグルトを食べている人は多いと思います。ネット上では「朝よりも夜に食べた方が、乳酸菌が生きて届く」「食前に食べると、血糖値の抑制に役立つ」などの情報がありますが、本当なのでしょうか。また、ヨーグルトを摂取するのに適したタイミングはあるのでしょうか。天王寺やすえ消化器内科・内視鏡クリニック（大阪市天王寺区）院長で総合内科専門医、消化器病専門医、内視鏡専門医の安江千尋さんに聞きました。

【画像で見る】「えっ…知らなかった」 これが「ヨーグルト」と相性抜群の食べ物です！

時間帯によって効果が大きく変わるとは言えず

Q.そもそも、ヨーグルトは朝、昼、晩、どの時間帯に食べるのがお勧めなのでしょうか。メリットや理由も含めて、教えてください。

安江さん「ヨーグルトは乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌を含む発酵食品で、腸内環境を整える食品として広く知られています。ヨーグルトを食べるタイミングについては『朝が良い』『夜が良い』などさまざまな説がありますが、医学的には特定の時間帯で効果が大きく変わるという明確な結論はありません。基本的には朝、昼、夜のどの時間帯に食べても健康に役立つ食品と考えられています。

まず、朝にヨーグルトを食べるメリットとしてよく知られているのが、腸の働きを整えやすい点です。人間の腸は朝食を取ると『胃結腸反射』という生理的な反応によって腸の動きが活発になります。このタイミングでヨーグルトに含まれる乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌を摂取することで、腸内環境の改善をサポートする可能性があります。

また、ヨーグルトにはタンパク質やカルシウム、ビタミンB群などの栄養素が含まれており、忙しい朝でも手軽に栄養補給ができる食品としても優れています。パンや果物と一緒に朝食として取り入れている人も多く、生活習慣として継続しやすい点もメリットと言えるでしょう。

一方、夜にヨーグルトを食べることにも一定のメリットがあると考えられています。夕食後は胃の中に食べ物があるため胃酸がやや中和され、乳酸菌が腸まで届きやすくなる可能性があります。また、ヨーグルトに含まれるカルシウムは骨の健康に重要な栄養素ですが、夜間は骨の代謝が行われる時間帯ともいわれており、夕食後に摂取することが理にかなっているという考え方もあります。

さらに、夕食後のデザートとしてヨーグルトを選ぶことで、ケーキやアイスクリームなど糖分の多い菓子類の代わりになり、カロリーを抑えた食生活につながる可能性もあります。

昼にヨーグルトを食べる場合は、昼食後のデザートとして取り入れる人が多いでしょう。食後であれば胃酸の影響を受けにくいため、乳酸菌を摂取するタイミングとしても自然です。また、ヨーグルトに含まれるタンパク質は満腹感を得やすく、間食の食べ過ぎを防ぐ効果も期待できます。仕事や学校の合間でも手軽に食べられる点も、昼にヨーグルトを取り入れるメリットといえるでしょう。

このように、ヨーグルトは朝、昼、夜それぞれの時間帯にメリットがありますが、腸内細菌は食事や生活習慣の影響を日々受けて変化するため、特定の時間帯だけで大きく効果が変わるわけではありません。

最も重要なのは、ヨーグルトを一度だけ食べることではなく、日常的に継続して摂取することです。

まとめると、朝は腸の動きが活発になるタイミングで便通改善を意識する人に向いており、夜は夕食後のデザートとして取り入れやすく健康的な食習慣につながりやすいといえます。

昼は食後のデザートとして無理なく続けやすい時間帯です。ヨーグルトは時間帯に強くこだわるよりも、生活リズムの中で無理なく続けられるタイミングで毎日摂取することが腸内環境を整える上で大切と言えるでしょう」

Q.ヨーグルトは食前、食中、食後のどのタイミングで食べるのが望ましいのでしょうか。反対に食べるのに好ましくないタイミングはありますか。

安江さん「ヨーグルトを食べるタイミングについては、食前、食中、食後のいずれでも大きな問題はありませんが、一般的には食後に摂取することが勧められることが多いとされています。

その理由の一つは、胃酸の影響です。ヨーグルトに含まれる乳酸菌やビフィズス菌は酸に比較的強いものの、空腹時は胃酸の濃度が高いため、菌の一部が胃で失活する可能性があります。一方、食後は胃の中に食べ物があるため胃酸がやや中和され、腸まで届く菌の割合が増える可能性があります。このため、腸内環境の改善を目的とする場合は、食後にヨーグルトを食べる方が合理的と考えられています。

一方で、最近では食前にヨーグルトを摂取すると血糖値の上昇を抑える可能性があるという研究も報告されています。ヨーグルトに含まれるタンパク質や脂質が、食後の血糖値の急激な上昇を緩やかにする働きを持つ可能性があるためです。そのため、糖尿病や血糖値の管理を意識している人にとっては、食事の前にヨーグルトを少量摂取するという方法も選択肢の一つと言えます。

食中に食べる場合は、特別な問題はありません。食事の一部として取り入れることで栄養バランスが整いやすく、特に朝食ではパンや果物と一緒にヨーグルトを食べる人も多いでしょう。

反対に、あまりおすすめできない摂取方法として挙げられるのは、『大量の砂糖を加えて食べる習慣』や『夜遅くに甘いヨーグルトを食べること』です。市販のヨーグルトの中には糖分が多く含まれているものもあり、寝る直前に糖分を多く摂取すると体重増加の原因になる可能性があります。また、乳製品が体質的に合わない人は、空腹時に摂取すると腹部の不快感を覚えることがあります。

このように、ヨーグルトは食前、食中、食後いずれのタイミングでも摂取できますが、腸内環境への影響を考えると食後に食べる方法が最も一般的で取り入れやすいといえるでしょう。先述のように重要なのは、特定のタイミングにこだわることよりも、自分の生活スタイルの中で無理なく継続することです」

ヨーグルトと相性がよい食べ物は

Q.ヨーグルトと組み合わせるとおすすめの食べ物はありますか。

安江さん「ヨーグルトは単体でも栄養価の高い食品ですが、他の食材と組み合わせることで腸内環境の改善や栄養バランスの面でより効果的に摂取できると考えられています。

まずおすすめされることが多いのが、食物繊維を含む食品との組み合わせです。腸内細菌の中でも善玉菌は、食物繊維やオリゴ糖をエネルギー源として増殖する性質があります。これらは『プレバイオティクス』と呼ばれ、乳酸菌などの『プロバイオティクス』と一緒に摂取することで腸内環境をより整えやすくなります。代表的な例としては、バナナ、リンゴ、キウイ、オートミールなどが挙げられます。ヨーグルトに果物を加えることで、自然な甘みが加わり、砂糖の摂取を減らすことにもつながります。

次におすすめされるのが、ナッツ類です。アーモンドやクルミなどのナッツは食物繊維や良質な脂質を含んでおり、ヨーグルトと組み合わせることで満腹感が得られやすくなります。朝食や間食として取り入れると、血糖値の急上昇を抑える効果も期待できます。

さらに、ハチミツを少量加える食べ方も人気があります。ハチミツにはオリゴ糖が含まれており、腸内の善玉菌の栄養源になると考えられています。ただし、糖分も含まれているため、入れ過ぎには注意が必要です。

一方で、ヨーグルトと組み合わせる際に注意したい点もあります。例えば、市販のシリアルの中には砂糖が多く含まれているものがあり、ヨーグルトと一緒に大量に摂取すると糖分過多になる可能性があります。また、ジャムを多く加えると糖質量が増えるため、健康目的でヨーグルトを食べる場合は量を控えめにすることが大切です。

このように、ヨーグルトは食物繊維やオリゴ糖を含む食品と組み合わせることで、腸内環境を整える効果がより期待できるとされています」