3月6日、東京・渋谷区で面識のない20代の女性に1月、性的暴行を加えたとしてNHK報道局スポーツ情報番組部のチーフディレクター・中元健介容疑者（50）が逮捕された。「警視庁の発表によると、中元容疑者は雑居ビル内の階段の踊り場で犯行に及ぶ際、“俺危ないものを持っているから”と言って女性を脅したとされています。中元容疑者は“強制して無理やりさせたということはない”と容疑を一部否認しているといいます。ただ、同容疑