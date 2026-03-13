白塗りメイク、艶やかな着物、甲高い声でアバンギャルドな漫談を唱え、ラストには「チックショー」と叫ぶ。『エンタの神様』に彗星の如く登場し一躍時の人となったコウメ太夫（53）。近年ノーメイクでの役者仕事も大きく注目され、NHKドラマへの起用はここ1年で4本と再びのブームの中にある。【画像】現在は高校3年生になるというコウメ太夫の息子さん今では賞レースで数多のチャンピオンを輩出するようになったSMA（ソニー・